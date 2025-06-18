В Подмосковье с начала года выдали почти 3 тыс. охотничьих билетов

С начала 2025 года охотничьи билеты в Подмосковье получили более 2,7 тыс. человек. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«В Московской области реализована техническая возможность предоставления государственной услуги по получению охотничьего билета через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также через МФЦ», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Для законной охоты жителям региона также нужно получить разрешения на оружие и добычу охотничьих ресурсов на определенной территории. Надзор за охотничьими угодьями и хозяйствами в регионе осуществляет Управление государственного охотничьего контроля (надзора) комитета. Их общая площадь составляет более 4 млн га.

В ведомстве уточнили, что общедоступные охотничьи угодья в области есть только на территории Щелково, Шатуры и Солнечногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.