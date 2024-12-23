В Подмосковье с начала года выявили 198 лесных пожаров

В Подмосковье с начала 2024 года в лесах было выявлено 198 пожаров. Все возгорания были ликвидированы в день обнаружения, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Общая площадь пожаров составила почти 102 гектара. Это в три раза меньше предельного показателя — он равен 343,4 гектара. В большинстве случаев возгорания происходили по вине человека.

В целом в рамках сезона на ликвидацию возгораний привлекли почти 2,7 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники. Время реагирования лесопожарных формирований составило 50 мин — это на 4 минуты меньше, чем годом ранее, и на 2 часа меньше норматива, утвержденного приказом Минприроды России.

На следующий год запланирована закупка одиннадцати единиц спецтехники. В первую очередь, это машины, которые требуются для ликвидации возгораний в лесах.