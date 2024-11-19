В Подмосковье с начала октября отремонтировали 2,9 тысячи входных групп МКД

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала прошлого месяца отремонтировали около 2,9 тысячи входных групп многоквартирных жилых домов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Обычно специалисты ремонтируют ступени, перила и навесные козырьки, приводят в порядок двери, обновляют лакокрасочный слой.

Под входной группой подразумеваются крыльцо, пандус, тамбур, лестничные пролеты, расположенные на входе в здание. Если какие-либо из этих элементов находятся в ненадлежащем состоянии, следует обратиться в УК.