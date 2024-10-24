В Подмосковье с начала осени выявили 3,6 тысячи нарушений в работе уличного освещения

Свыше трех с половиной тысяч нарушений в работе уличных фонарей выявили видеокамеры «Безопасного региона» в Подмосковье с начала сентября, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Из общего числа зафиксированных дефектов полторы тысячи уже ликвидировали. Оставшиеся нарушения скоро устранят.

Если во дворе или на улице не работает освещение, нужно обратиться в территориальный отдел ведомства и сообщить о нарушении.