В Подмосковье с начала осени выявили 3,6 тысячи нарушений в работе уличного освещения
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Свыше трех с половиной тысяч нарушений в работе уличных фонарей выявили видеокамеры «Безопасного региона» в Подмосковье с начала сентября, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Из общего числа зафиксированных дефектов полторы тысячи уже ликвидировали. Оставшиеся нарушения скоро устранят.
Если во дворе или на улице не работает освещение, нужно обратиться в территориальный отдел ведомства и сообщить о нарушении.