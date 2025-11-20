В Подмосковье с начала пожароопасного сезона зафиксировали 111 лесных пожаров

В Подмосковье в рамках межведомственного совещания подвели итоги пожароопасного сезона 2025 года. В мероприятии приняли участие представители комитета лесного хозяйства Московской области, ООПТ, НКО, хозяйственных обществ, филиалов областных лесничеств.

С начала пожароопасного сезона в Подмосковье зафиксировали 111 лесных и два торфяных пожара. Это на 85 меньше, чем годом ранее. Также сократилась площадь, пройденная огнем. Она составила 88,7 га, что на 13,2 га меньше, чем в 2024-м.

Все пожары были устранены в первые же сутки. Среднее время реагирования с момента получения первого сообщения до начала ликвидации возгорания составило 48 минут. Это на минуту меньше, чем в прошлом году.

Председатель Комлесхоза региона Алексей Ларькин выразил благодарность сотрудникам за труд и вручил отличившимся специалистам почетные грамоты. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Комлесхозом региона и Костеревским и Московским филиалами ФГАУ «Оборонлес».

