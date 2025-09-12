В Подмосковье с нефтеперерабатывающей компании взыскали около 3,2 млрд рублей по делу о мнимой сделке
Более 3 млрд рублей взыскали с нефтеперерабатывающей компании в Подмосковье
В Подмосковье по иску Прокуратуры Московской области с крупной нефтеперерабатывающей компании в доход государства взыскали около 3,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для обращения в суд послужили нарушения, выявленные надзорным ведомством при обеспечении участия в арбитражном деле. Прокуратура устанавливала факты по иску нефтяной компании к одной из организаций о взыскании долга, в ходе чего обнаружила признаки мнимости данной сделки.
После этого прокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с нефтяной компании незаконно полученных денежных средств. Судебный процесс длился более полутора лет в судах четырех инстанций, нарушение удалось доказать.
