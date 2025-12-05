В Подмосковье с помощью телемедицины продлили порядка 400 тыс. электронных рецептов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье в ходе телемедицинских консультаций продлили почти 400 тыс. электронных рецептов на льготный лекарственный препарат. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В ходе телемедицинской консультации врач после проведенной консультации дистанционно продлит электронный рецепт», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве напомнили, что в регионе запущен робот на основе искусственного интеллекта Светлана, она также напоминает пациентам о необходимости продления электронного рецепта. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35.
