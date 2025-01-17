В Подмосковье сданные на переработку елки стали кормом для верблюдов

В Сергиевом Посаде елки и сосны, собранные в рамках акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!», передали на корм верблюдам. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, первую партию хвойных деревьев, собранных в городском округе, отвезли в местный этнопарк «Кочевник». Там ими смогут полакомиться верблюды, ослы, овцы и козы.

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

«В елке содержится витамин С, который разжижает кровь у животных, им становится теплее. Это как для человека зимой выпить горячий чай с лимоном. Кроме этого, хвойные деревья являются хорошим противопаразитным веществом. Для наших верблюдов и коз ели, сосны и пихты — это настоящее лакомство», — рассказал глава этнопарка Алексей Ежелев.

Акция по сбору новогодних елей и сосен продлится до 10 февраля. Сдать деревья можно в любом из 266 пунктов приема. Для удобства жителей все они нанесены на карту.