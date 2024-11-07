В Подмосковье сделали более удобной онлайн-услугу по оформлению субсидий для бизнеса

В Подмосковье сделали более удобной онлайн-услугу по оформлению субсидий для предпринимателей, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, к услуге был подключен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Если предприниматель захочет подать повторное заявление, то система сообщит, что предыдущее заявление еще на рассмотрении у ведомства.

«Новшество поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги», – отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Услуга по подаче заявления на получение субсидии для субъектов МСП доступна на областном сайте госуслуг в разделе «Развитие бизнеса».