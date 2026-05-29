В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В пятницу, 29 мая, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве – II класс, в Ногинском – III класс, аналогичный прогноз сохранится и в субботу, 30 мая. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В воскресенье, 31 мая, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – I класс, в Ногинском – III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +8-16 градусов, ночью – +4-8. Синоптики обещают переменную облачность, изредка дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.