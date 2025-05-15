В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В четверг, 15 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 16 мая, I класс прогнозируется в Волоколамском лесничестве, III класс — в Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес». В субботу, 17 мая, на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности.

Напомним, что сообщить о возгорании можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.