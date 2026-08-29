В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В субботу, 29 августа, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В воскресенье, 30 августа, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в понедельник, 31 августа, - также III класс. Температура воздуха днем составит +17-21 градусов, ночью – +11-14. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.