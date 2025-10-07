В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 7 октября, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах – I класс, в Бородинском, Виноградовском, Клинском, Сергиево-Посадском, и Талдомском – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 8 и 9 октября, на большей части территории региона также спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +10…+14 градусов, ночью – +6…+12. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснений, туманы, дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

