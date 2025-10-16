В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В четверг, 16 октября, на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу и субботу, 17 и 18 октября, прогноз сохранится. Температура воздуха днем в эти дни составит +3–8°C, ночью — от 0 до +4°C. Синоптики обещают сплошную облачность без прояснениями и дожди.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

