В Подмосковье школьники поздравили сотрудников скорой помощи с 8 Марта

Подмосковные школьники и волонтеры поздравили сотрудниц областных подразделений станции скорой медицинской помощи с 8 Марта. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Нас очень по-доброму поздравили с наступающим праздником талантливые ученики средней школы № 15 имени Бориса Флерова. Ребята, призеры и лауреаты городских и районных конкурсов чтецов, подарили коллективу массу положительных эмоций», — поделилась заведующая Королевской подстанцией скорой медицинской помощи Юлия Сортова.

В ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается 56 подстанций скорой помощи. Их сотрудники ежедневно следят за состоянием здоровья и жизни граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.