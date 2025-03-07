В Подмосковье школьники поздравили сотрудников скорой помощи с 8 Марта
Минздрав: школьники Подмосковья поздравили сотрудников скорой помощи с 8 Марта
Фото: [Московская областная станция скорой медицинской помощи]
Подмосковные школьники и волонтеры поздравили сотрудниц областных подразделений станции скорой медицинской помощи с 8 Марта. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Нас очень по-доброму поздравили с наступающим праздником талантливые ученики средней школы № 15 имени Бориса Флерова. Ребята, призеры и лауреаты городских и районных конкурсов чтецов, подарили коллективу массу положительных эмоций», — поделилась заведующая Королевской подстанцией скорой медицинской помощи Юлия Сортова.
В ведомстве уточнили, что в регионе насчитывается 56 подстанций скорой помощи. Их сотрудники ежедневно следят за состоянием здоровья и жизни граждан.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.