В Подмосковье «Система-112» приняла почти 50 тыс. вызовов через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
«Система-112»: 49 тыс. вызовов приняли в Подмосковье через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
Фото: [Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112]
С начала сотрудничества системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с региональной службой спасения в Подмосковье приняли около 49 тыс. вызовов экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба «Системы-112» Московской области.
В ведомстве уточнили, что система позволяет автоматически передавать данные о ДТП без участия водителя, если автомобиль оснащен необходимым оборудованием. Помимо этого, пользователи могут вручную вызывать экстренные службы с ее помощью.
В пресс-службе напомнили, что обратиться за помощью можно также по номеру телефона, через СМС, приложение «112 МО» или чат-бот.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.