В Подмосковье скорректировали режим работы четырех светофоров

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения в рамках работы по оптимизации движения на дорогах скорректировали на прошлой неделе режим работы четырех светофорных объектов в двух округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они увеличили время выезда с улицы Фабричной на улицу Вокзальную в Щелкове с 11:00 до 17:00. Кроме того, в деревне Брехово под Химками скорректировали работу светофора на пересечении Пятницкого и Кутузовского шоссе, чтобы увеличить время проезда по прямому ходу шоссе, а также оптимизировали работу двух пешеходных светофоров на 43-м и 44-м км Пятницкого шоссе.

В ведомстве уточнили, что такие изменения позволяют увеличить пропускную способность участков в среднем на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.