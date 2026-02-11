В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ

По итогам 2025 года заболеваемость вирусом иммунодефицита человека в Подмосковье снизилась на 15,7%, данный показатель составил 19,8 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Центр профилактики и борьбы со СПИДом проводит большую работу по профилактике, раннему выявлению и эффективному лечению ВИЧ-инфекции. Современная терапия позволяет пациентам с ВИЧ жить обычной жизнью, работать и рожать здоровых детей», — рассказал главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэль Яппаров.

По его словам. специалисты назначают лечение в день постановки диагноза. Жители могут узнать свой ВИЧ-статус бесплатно и анонимно, исследование доступно в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, пройти его можно во время выездных акций. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

