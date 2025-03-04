В Подмосковье составили актуальный донорский светофор

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, согласно нему в регионе требуются доноры с первой и второй отрицательными группами крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Донорская кровь требуется для пациентов, которым необходимо переливание крови — пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями», — уточнила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови областного центра крови Анастасия Федорова.

В ведомстве напомнили, что донорами могут стать совершеннолетние граждане России и иностранные граждане, пребывающие в стране законно более года. Сдать кровь можно в областном центре крови и его обособленных структурных подразделениях в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.