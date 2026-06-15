В Подмосковье составили более 20 протоколов за нарушения в водоохранных зонах и ООПТ

За минувшие выходные дни инспекторы Министерства экологии и природопользования Московской области провели межведомственные надзорные мероприятия в шести округах Подмосковья и составили 21 протокол об административных правонарушениях, совершенных в водоохранных зонах и особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятиях приняли участие представители органов местного самоуправления, полиции, ГУ МЧС России по Московской области, Комитета лесного хозяйства Московской области и народной дружины. Проверки прошли в Наро-Фоминском округе (водоохранная зона пруда Без названия на вблизи ул. Латышской), Мытищах (водоохранная зона реки Яуза вблизи ул. Станционная), Шатуре («Государственный природный заказник „Озеро Белое у деревни Дубасово“), Коломне (водоохранная зона реки Ока вблизи пляжа Щурово). Кроме того, их провели в Котельниках (водоохранная зона Большого и Малого Люберецких карьеров) и Рузском (водоохранная зона Озернинского водохранилища, река Москва в пос. Старая Руза).

Инспекторы составили восемь протоколов по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ; пять — по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ; четыре — по ч. 1 ст. 3.7 КоАП МО; два — по ст. 8.39 КоАП РФ; два — по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. Помимо этого, полицейские выявили и доставили в отделение шесть иностранных граждан для установления личности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.