В Подмосковье составили список из самых редких имен для детей

В Подмосковье около 500 новорожденных получили двойные имена, среди самых необычных — Мария Магдалина. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В Подмосковье с начала года родилось более 8 тыс. детей. Выбор имени для ребенка волнительный момент для родителей. Чаще всего малышей называют привычными именами Аня, София, Дима и Саша, но есть современные и даже редкие необычные», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Помимо этого, родители называли детей Валерея-Каталея, Ева Лада и Ева Мария, а также Родриго-Виктор, Тео-Барс и Ян-Доминик.

В ведомстве напомнили, что имя дают детям в момент регистрации рождения, оформить ее можно в медицинском учреждении. Кроме того, родители могут сразу оформить выплату в размере 20 тыс. рублей или получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.