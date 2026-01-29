В Подмосковье состоялся первый тренировочный ЕГЭ

В Подмосковье прошло первое в 2026 году всероссийское тренировочное мероприятие по учебному предмету «География» в формате ЕГЭ. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Тренировка прошла на базе пункта проведения экзаменов (ППЭ) гимназии № 16 в городе Мытищи. Участниками стали работники ППЭ, мониторинг ее проведения осуществляли сотрудники Регионального центра обработки информации региона.

Мероприятие помогло отработать технологию проведения экзаменов, включая передачу материалов по сети, печать и сканирование в аудиториях с использованием отечественного программного обеспечения (ОС Линукс).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.