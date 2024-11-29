В Подмосковье соцгазифицировали уже 20 тысяч домов
Фото: [Мособлгаз]
В Подмосковье был подключен к газу уже двадцатитысячный дом в рамках программы соцгазификации, передает Министерство энергетики Московской области.
Юбилейным газифицированным домом стал дом, расположенный в деревне Дьяконово под Одинцово. Ранее населенный пункт газифицировали по программе губернатора.
До конца текущего года планируется подключить к газу еще две тысячи домов. В результате за год будут газифицированы 22 тысячи домов.
«Для нас крайне важно, чтобы газ пришел в дома как можно большего количества жителей Подмосковья, ведь это самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.