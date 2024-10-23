В Подмосковье спасли двух собак, которые провалились в канализационные колодцы

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух собак, которые провалились в канализационные колодцы в Подольске и Богородском округе. Оба инцидента произошли за минувшие сутки.

В Подольске за помощью спасателей обратились неравнодушные жители, которые обнаружили в канализационном колодце собаку. Глубина колодца достигала двух метров. Животное практически полностью находилось в воде. Очевидцы спустили вниз доски, чтобы собака могла удержаться на плаву. Прибывшие на место спасатели осторожно подняли животное на землю, используя веревку. Сразу после освобождения собака убежала.

В Богородском округе помощь потребовалась жительнице, чей питомец погнался за кошкой и провалился в люк. Спасатели воспользовались веревкой, соорудив петлю. Ее набросили на животное и аккуратно подняли его. Помощь ветеринаров питомцу не потребовалась.