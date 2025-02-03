В Подмосковье спасли мужчину, который почти не мог ходить из-за межпозвоночной грыжи

В Красногорскую больницу поступил 55-летний мужчина, который жаловался на сильную боль в пояснице, из-за которой он практически не мог ходить, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Врачи выявили у него разрушение межпозвоночного диска, в связи с чем его ядро вышло наружу в виде трехсантиметровой грыжи.

По данным ведомства, боли у пациента обострились месяц назад, однако, он отказывался от операции и пытался лечиться обезболивающими препаратами и массажем.

«Специалисты нашего отделения выполнили микрохирургическую операцию, в ходе которой удалили поврежденную часть межпозвоночного диска вместе с грыжей. При этом оставили кольцевую часть диска, которая в дальнейшем заполнится рубцовой тканью», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Николай Карпов.

Он уточнил, что через день после операции мужчина смог самостоятельно вставать и ходить. После этого пациент прошел реабилитацию под наблюдением специалистов Красногорской больницы. Теперь его выписали домой на амбулаторное лечение.

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