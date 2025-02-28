В Подмосковье спасли новорожденного с критическим пороком сердца

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске спасли новорожденного ребенка с критическим пороком сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, специалисты заранее готовились к рождению ребенка с таким недугом вместе с врачами перинатального центра Балашихи, поэтому реанимационная бригада новорожденных сразу доставила его в центр после появления на свет. Там хирурги провели пациенту эндоваскулярную операцию по созданию межпредсердного сообщения.

«С помощью катетера, проведенного через сосуд в бедре, врачи расширили отверстие баллоном. Спустя несколько дней кардиохирурги провели радикальную коррекцию порока — операцию в условиях искусственного кровообращения, которая полностью восстанавливает анатомию сердца и теперь ребенок полностью здоров», — сказал главный внештатный специалист кардиохирург региона Андрей Свободов.

Операция прошла успешна, жизни ребенка больше ничего не угрожает. Пока он находится в подмосковном центре, вскоре его выпишут.

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