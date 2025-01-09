В Подмосковье спасли пациентку с перекрутом части кишечника на 720 градусов

Врачи в Электростальской больнице спасли 55-летнюю женщину, которая жаловалась на резкую боль внизу живота, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ходе обследования органов малого таза у нее выявили образование за маткой, поэтому ей провели операцию. В ходе вмешательства специалисты столкнулись с очень едким диагнозом — аксиальным перекрутом дивертикула Меккеля (выпячивание кишки с содержимым).

«Во время операции было обнаружено, что размер образования составлял около 15 см, а его темно-багровый цвет и перекрут вокруг своей оси на 720 градусов подтверждали редкость и сложность данного клинического случая. Вмешательство прошло успешно», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.

В ведомстве уточнили, что образование оказалось доброкачественным. Пациентка уже прошла период восстановления в стационаре, теперь ее выписали домой на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.