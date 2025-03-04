В Подмосковье спасли женщину с разрывом доброкачественной опухоли почки

«Пациентку поместили в реанимационное отделение, где стабилизировали ее состояние и подготовили к дальнейшей операции. Вмешательство проводилось через небольшой разрез на руке и длилось более трех часов, которое проводил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Борис Борисович Гегенава», — сказал заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров.