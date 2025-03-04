В Подмосковье спасли женщину с разрывом доброкачественной опухоли почки
Врачи в Подмосковье спасли женщину с разрывом доброкачественной опухоли почки
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Жуковскую больницу поступила 42-летняя женщина, которая жаловалась на сильную боль в животе, врачи выявили у нее разрыв опухоли почки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пациентку поместили в реанимационное отделение, где стабилизировали ее состояние и подготовили к дальнейшей операции. Вмешательство проводилось через небольшой разрез на руке и длилось более трех часов, которое проводил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Борис Борисович Гегенава», — сказал заместитель главного врача по хирургии Александр Архаров.
По его словам, специалистам удалось остановить внутреннее кровотечение и сохранить функцию почки. После этого пациентке назначили медикаментозные методы лечения. Состояние женщины в норме, ее уже выписали на амбулаторное лечение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.