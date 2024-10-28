В Подмосковье стабилизировалось число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье стабилизировалось число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, за неделю специалисты аварийной службы региона выявили 599 технологических нарушений. За исключением одного из них все были устранены. Последнее нарушение находится на контроле.
Большинство нарушений были связаны с подачей отопления — 273 случая. На втором месте по числу сбоев — нарушения, связанные с ГВС (160 случаев), на третьем — с ХВС (77 случаев).
За указанный период специалисты службы совершили 36 выездов в городские округа. В целом с начала года было совершено почти семь тысяч выездов.