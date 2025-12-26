В Подмосковье стал известен график работы МФЦ в период новогодних праздников

Подмосковные МФЦ в период длинных новогодних выходных изменят режим работы. Об этом говорится в сообщении Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, 31 декабря дежурные офисы, обычно работающие семь дней в неделю, будут открыты с 8:00 до 14:00;. В них будут принимать граждан с вопросами о поддержке бойцов спецоперации, о регистрации рождения или смерти, об оформлении захоронений.

В новом году 1, 4, 5, 7 и 8 января станут выходными для всех офисов. 2, 3 и 6 января дежурные офисы будут принимать заявки по вопросам поддержки бойцов, регистрации рождения или смерти, оформления захоронений в соответствии с обычными часами работы. С 9 января все офисы вернутся к привычному режиму работы.

Подробная информация о местах расположения офисов и часах их работы представлена здесь.

