В Подмосковье стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранней стадии

В Подмосковье выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии повысилась с начала года с почти 46% до 49%. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Речь идет о новообразованиях визуальной локализации. Это опухоли ротовой полости, груди, кожи, кишечника, шейки матки.

Сейчас в регионе открыто 25 Центров амбулаторной онкопомощи. В этих учреждениях регулярно проводят дни открытых дверей, в рамках которых можно бесплатно пройти обследование.

Помимо этого, в области жительницы в возрасте от 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию. Кроме того, для учреждений региона активно закупают новое диагностическое оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие новые медучреждения планируется открыть в области в ближайшее время.