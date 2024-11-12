В Подмосковье стали производить больше кофе

На предприятиях Подмосковья стали производить больше кофе. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, объем производства за три квартала увеличился почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за указанный период в регионе произвели более тринадцати с половиной тысяч тонн кофе. Это свыше 43% от общего объема по ЦФО и примерно одна четвертая объема по стране.

В Подмосковье производят кофе в зернах разной степени обжарки, молотый, сублимированный и в капсулах. Самое крупное в регионе производство расположено в Рузе — это «Московская кофейня на паяхъ».