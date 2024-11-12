В Подмосковье стало проще оформить колористический паспорт здания

Оформить колористический паспорт в регионе стало проще с запуском нового онлайн-сервиса на подмосковном сайте госуслуг, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис подключен к услуге по согласованию проектного решения отделки фасада объекта недвижимости. При выборе цвета фасада или ограждения система сама выводит на экран выбранный цвет, а также заполняет текстуру.

В колористическом паспорте представлены сведения о цветовом решении и отделке фасада. Каждое изменение во внешнем виде здания недвижимости необходимо согласовывать. С помощью нового сервиса можно будет сделать это быстрее.