В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Абилимпикс»

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Подать заявку можно до 7 февраля 2025 года включительно. Сделать это можно, заполнив специальную форму по этой ссылке.

Чемпионат будет проходить весной на 20 площадках Подмосковья. Принять в нем участие могут жители с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, в том числе школьники, студенты, трудоустроенные или находящиеся в поиске работы специалисты.