В Подмосковье стартовал ремонт покрытия на железнодорожных переездах

Специалисты Мосавтодора выполнили ремонт асфальтобетонного покрытия на 13 железнодорожных переездах Подмосковья, работы проводят в целях повышения безопасности участников дорожного движения и увеличения пропускной способности переездов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего в текущем ремонтном сезоне планируется обновить покрытие на 39 переездах. Временные промежутки для проведения работ согласованы с РЖД и выбраны таким образом, чтобы они не пересекались с расписанием движения поездов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, ремонт уже прошел в восьми округах региона. Наибольший объем работы провели в Богородском округе, в том числе на Бисеровском шоссе у станции Купавна, на улице Пугачева и шоссе Энтузиастов в Ногинске и не только. Все работы завершат осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.