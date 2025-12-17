В Подмосковье стартовала операция «Елочка-2025»

В Подмосковье стартовало мероприятие «Елочка-2025», направленное на предотвращение, выявление и пресечение фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород, обеспечение охраны хвойных молодняков и лесных культур от незаконной рубки, операция продлится в регионе до конца декабря. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках мероприятия в регионе организуют дополнительные дежурства сотрудников лесной охраны, а также увеличат кратность патрулирований лесов. В нем примут участие специалисты лесного хозяйства, сотрудники правоохранительных органов, экоактивисты и представители казачьих обществ.

Жителям напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений им грозит административный штраф. Законно новогоднюю елку можно приобрести в Дмитровском, Ульянинском и Сергиево-Посадском лесопитомниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.