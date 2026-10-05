В Подмосковье стартовала профильная киберсмена «Кибербудущее» для одаренных школьников

В оздоровительном комплексе «Левково» Пушкинского округа дан старт уникальной профильной смене «Кибербудущее». Впервые в регионе 200 подростков 13–14 лет из Подмосковья погрузятся в мир информационной безопасности не на скучных лекциях, а в формате захватывающей командной игры. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Смена, которая продлится до 11 октября, станет настоящим тренажером по кибергигиене. Главная цель проекта — не просто рассказать подросткам об угрозах, а изменить их поведение: научить замечать подвох, проверять информацию за минуту и защищать себя и близких в цифровом пространстве.

«По поручению Президента мы с этого года системно занимаемся цифровой грамотностью школьников и в 215 школах для 76 тысяч ребят запустили проект "Киберурок". Для самых сильных и увлеченных мы пошли дальше — направили их на профильную смену "Кибербудущее" в "Левково", где 200 подростков 13–14 лет неделю отрабатывают на практике конкретные кейсы и навыки», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Вся смена построена вокруг единого сюжета: против участников действует вымышленная группировка «Синдикат», состоящая из шести мошенников — Фишера, Жучка, Отмычки, Двойника, Шифровальщика и Кукловода. Отряды становятся «отделами Штаба кибербезопасности» и ежедневно сражаются с одной из угроз.

Как отмечают в Минобразовании региона, каждая тема — это не просто теория, а практический навык. Так, в первый день школьники учатся распознавать социальную инженерию и фишинг, во второй — проводить аудит смартфона, в третий — создавать надежные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию. Далее следуют темы защиты от дипфейков, резервного копирования данных и командного реагирования на инциденты.

Ежедневно участников ждут лектории с экспертами-практиками из сферы информационной безопасности, банков и медиа, а также 100-минутные практические занятия за ноутбуками. В каждой из четырех аудиторий с подростками работают тренер и техспециалист. Контрольные точки и «проверки Синдиката» (безопасные ловушки в стиле платформы) позволяют оценить, насколько хорошо усвоен материал.

В Минсоцразвития Подмосковья рассказали, что помимо образовательной программы, для подростков подготовлена насыщенная лагерная жизнь: спортивные турниры, бассейн, творческие мастер-классы, DJ-инг, арт-терапия и VR-активности. Такой баланс позволяет сохранить общий ритм смены и гармонично сочетать интеллектуальную нагрузку с отдыхом.

Кульминацией смены станет грандиозный финал — операция «Разоблачение», которая пройдет 10 октября в спортзале ФОК. 200 участников, разделившись на 8 островов, в режиме реального времени будут решать блиц-задачи и собирать код ликвидации Синдиката. Победителей ждут 8 номинаций, а каждый отряд получит свою награду, ведь, как гласит девиз смены, «Каждый клик оставляет след».