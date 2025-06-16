В Подмосковье стартовала программа «ТОП-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов»

В Подмосковье дали старт проекту «ТОП-100 лучших учителей и выпускников педагогических вузов». Подробности о новой программе рассказали в Министерстве образования Московской области.

Цель проекта — привлечь в подмосковные школы лучших выпускников педвузов и опытных педагогов. В рамках программы участники получат единовременные выплаты в размере до 1,5 млн руб. (опытные педагоги) и 500 тыс. руб. (выпускники при трудоустройстве).

Помимо этого, опытным учителям гарантируется зарплата в размере от 100 тыс. руб. и компенсация аренды жилья при переезде в Подмосковье. Выпускники педвузов при трудоустройстве в школу области помимо единовременной выплаты могут рассчитывать на пособие молодым специалистам в размере 150 тыс. руб. Кроме того, им так же, как и опытным учителям, положена компенсация арендной платы.

Подать заявку на участие в программе и ознакомиться с требованиями можно на этом сайте. Конкурсный отбор учителей открыт по наиболее востребованным направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких учителей не хватает в школах региона.