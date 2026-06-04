В Подмосковье стартовало строительство второй очереди жилого квартала «Пушкино Град»

В Пушкинском округе стартовало строительство второй очереди ЖК «Пушкино Град», девелопером выступает ООО «СЗ Дело». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители ведут подготовительные и строительные работы, в них задействована техника: три экскаватора, шесть самосвалов, манипулятор, каток и фронтальный погрузчик. Численность рабочих составляет 20 человек, впоследствии штат будет расширяться по мере увеличения фронта работ.

«Начало строительства второй очереди — закономерный этап развития нашего флагманского проекта. Мы последовательно реализуем утвержденный график, уделяя особое внимание инженерной подготовке и безопасности», — отметил генеральный директор девелоперской компании ДЕЛО Георгий Лабинцев.

Первую очередь проекта завершат в IV квартале 2026 года, в целом проект предусматривает строительство 21 дома переменной этажности со школой, детскими садами, поликлиникой, акватермальным комплексом, коммерческими помещениями на первых этажах.

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