В Подмосковье стартует прием заявок на получение субсидий на поддержку молочного животноводства

В Подмосковье 8 ноября стартует прием заявок на получение субсидий на поддержку молочного животноводства, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Получить меру поддержки могут крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, которые выпускают сельхозпродукцию в Подмосковье и состоят на учете в налоговых органах по региону.

В числе других условий — достижение молочной продуктивности за год, предшествующий году предоставления субсидии. Необходимые показатели: от семи тысяч килограммов молока на корову, от 600 килограммов на козу и от 150 килограммов на овцу.

Размер поддержки составляет восемь тысяч рублей на одну корову и две тысячи рублей на одну козу или овцу.

Подать заявку можно на сайте предоставления мер государственной финансовой поддержки до 18 ноября.