Разбитое корыто релокации: что стало со звездами шоу-бизнеса, сбежавшими из России после начала СВО

Когда-то они собирали стадионы и получали гонорары в миллионы. После начала специальной военной операции многие российские артисты и блогеры с громкими заявлениями покинули страну. Однако, как пишет KP.RU , спустя время их эмигрантская жизнь перестала походить на сказку: концерты сменились подземными переходами, а прежние доходы растаяли на чужбине.

Прошедший в Юрмале фестиваль «Лайма рандеву» должен был стать точкой притяжения для релокантов, но превратился скорее в иллюстрацию их нынешнего положения. Вместо «Новой волны» — местечковая тусовка с экономным светом и звуком, бесплатными VIP-местами и скромными гонорарами. Организатор Лайма Вайкуле, известная русофобскими высказываниями, собирала зал с трудом. А украинские гости возмущались соседству с «москалями», латышские националисты требовали закрыть «русский балаган», и даже Максим Галкин* с Аллой Пугачевой не спасли ситуацию.

Многие покинувшие Россию артисты быстро сдулись без родной аудитории. Вот несколько ярких историй, собранных «Комсомольской правдой».

Монеточка*: от хитов до продажи квартиры

Певица Елизавета Гырдымова* (Монеточка)* обосновалась в Литве, где поначалу кричала со сцены украинские лозунги. Но недавно украинские чиновники вырезали из прокатной версии нового «Человека-паука» трехсекундный фрагмент с ее песней «Монополия» — русской речи на экранах не место. Признавшись в интервью, что доходы резко упали из-за статуса иноагента, певица продала московскую двушку, чтобы сводить концы с концами. Она мечтает вернуться, но боится уголовного преследования, сравнивая ситуацию с «оковами на ногах».

Смольянинов: от «9 роты» до подземного перехода

Артур Смольянинов**, прославившийся ролями в «9 роте» и «Дуxless», поселился в Латвии, но работу не нашел. Зарабатывает в три раза меньше, чем в России, пел в подземных переходах и кафе, записал незамеченный альбом. Теперь проводит мастер-классы по актерскому мастерству по 49–99 евро и просит донаты «на творческие проекты». Мать и родственники остались в России, с женой развелся. В одном из интервью заявил, что «эмоционально готов воевать за ВСУ» и что ему «все равно, если от России останется одна область». Внесен в перечень террористов.

Земфира*: миллионы на счетах и слезы по Уфе

Земфира Рамазанова* после СВО объездила Израиль, Париж, Лондон. При этом, по данным некоторых СМИ, на российских счетах у нее несколько десятков миллионов рублей, с которых она получает проценты. Рамазанова* исправно маркирует посты и избегает политики. Но тоска берет свое: в Тбилиси она плакала с листком «Уфа» у сердца, а в Праге обещала вернуться в Москву.

Хаматова: Латвия не приняла, Америка не ждет

Чулпан Хаматова, бывшая звезда «Современника», уехала в Латвию. Работала в Новом Рижском театре, но так и не выучила латышский — и ее уволили. Власти отказали в продлении ВНЖ, напомнив, что «даже хорошим русским» доверять не стоит. Актриса признавалась: в аэропорту видела рейс на Москву и хотела присоединиться к пассажирам. Но вместо этого уехала в США, где теперь играет в маленьком бостонском театре с билетами за 85–105 долларов. Несмотря на ряд высказываний не получила статус иноагента.

Милохин: потерял коннект и деньги

Блогер и певец Данила Милохин сбежал из страны после объявления частичной мобилизации, разорвал контракт с Первым каналом. Жил в Казахстане, США, Эмиратах, признался, что потерял все доходы и был бездомным. «Я зря потерял коннект с Россией... И поэтому у меня нет денег», — заявил он. Не против вернуться, но только ради учебы в вузе, а не армии.

Моргенштерн* попросил прощения

Рэпер Алишер Моргенштерн* в блоге назвал себя «отвратительным человеком», пообещал больше не работать на Америку и пожаловался на резкое падение гонораров. Он покинул Россию в конце 2021 года после обвинений в пропаганде наркотиков и вскоре остановился в Дубае, однако уже в начале 2024 года ему запретили въезд в ОАЭ из-за нарушений местных законов. После этого рэпер столкнулся с серьезными бытовыми и финансовыми трудностями, признавался в глубокой депрессии, проблемах с ментальным здоровьем и зависимости, а также пожалел о потере российской аудитории. Сейчас он продолжает скитаться по разным странам — от Европы до Бали и Таиланда, пытается перезапустить карьеру и выпускает треки о тоске по родине и тяжелой жизни в эмиграции. По последним данным, Моргенштерн избавился от имени Алишер и прошел еврейские обряды.

Мнение законодателя

Виталий Милонов, член комитета Госдумы по международным делам, заявил: тихо уехавшие могут тихо вернуться, но те, кто призывал кару на Россию, не должны рассчитывать на милосердие, прощение. По его словам, иноагенты и все уехавшие наказали себя сами.

*признаны иноагентами в России и запрещены

**признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов и запрещен

***СМИ, признанное нежелательной организацией в РФ, выполняющее функции иностранного агента