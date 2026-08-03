«Хочу петь с молодыми»: Долина назвала артистов, с которым хочет записать дуэт

70-летняя народная артистка России Лариса Долина призналась, что мечтает записать дуэты с популярными молодыми исполнителями. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

По словам певицы, сотрудничество с молодыми коллегами помогает ей находить новые творческие импульсы и чувствовать себя моложе.

Долина отметила, что с большим интересом относится к современной музыке и готова пробовать себя в новых жанрах, если песня будет достойной и отражать ее стиль.

«Я люблю экспериментировать и очень люблю петь с молодыми артистами. Это дает мне импульсы. Я молодею рядом с ними», — поделилась певица.

Среди потенциальных партнеров она назвала певицу Seville (Севиль Велиеву), а также популярных исполнителей Мота (Матвея Мельникова) и Jony (Джахида Афраила оглы Гусейнли). При этом Долина подчеркнула, что для такого сотрудничества нужен подходящий материал — возможно, песню мог бы написать продюсер и композитор Артик (Артем Умрихин).

Певица не скрывает, что современная музыка ее привлекает, но она остается верна себе и не готова петь что попало.

Ранее сообщалось, что суд приостановил разбирательство по иску Ларисы Долиной к мошенникам.