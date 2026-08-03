Отпуск по принуждению: когда работника могут отправить отдыхать против его воли

График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и работником, но в некоторых случаях отказаться от запланированного отдыха все же можно. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» разъяснила, в каких случаях работник обязан уйти в отпуск, даже если не планировал, а когда можно попытаться перенести даты.

График отпусков — документ, обязательный для исполнения как работодателем, так и работником. По закону его утверждают не позднее чем за две недели до конца календарного года, то есть примерно к 16 декабря. О начале отпуска сотрудника извещают под роспись не позднее чем за две недели. Если отпуск уже стоит в графике, отказаться от него просто так не получится.

«Если вдруг работник по каким-то причинам передумал, вопрос в том, чтобы согласовать изменения с работодателем. Это должно быть двустороннее соглашение», — пояснила Светлана Бессараб.

Когда работодатель имеет право настоять на отпуске

Особенно жесткие правила действуют в отношении сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах. Они обязаны использовать отпуск строго по графику, и перенос невозможен даже по соглашению сторон.

«Работодатель не может оставить работника, работающего во вредных или опасных условиях труда, без отпуска, потому что иначе может понести ответственность. Если контрольно-надзорные органы обнаружат, что такой сотрудник не отдыхал и не поправлял здоровье, последуют санкции», — подчеркнула депутат.

Для таких категорий работников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск составляет не менее 7 календарных дней, и его предоставление — обязанность, а не право работодателя.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Можно ли перенести отпуск, если он уже в графике

Перенос возможен только по соглашению сторон и при наличии уважительных причин: временная нетрудоспособность, исполнение государственных обязанностей или другие случаи, предусмотренные законом. Инициатива работника, если он не относится к льготным категориям (например, многодетные родители, имеющие право на отпуск в удобное время), не гарантирует переноса.

«Если есть график отпусков, лучше отгулять по нему. Если не получается — только решать совместно с работодателем», — резюмировала Бессараб.

Как действует механизм отправки в отпуск

По словам депутата, процедура стандартна: работодатель уведомляет сотрудника о начале отпуска за три недели и перечисляет отпускные не позднее чем за три дня до его начала. Исключение — если работник относится к категории, имеющей право на использование отпуска в удобное для него время (например, несовершеннолетние, ветераны, некоторые категории многодетных родителей). В этом случае он может написать заявление и выбрать дату по своему желанию.

Исследование показало, что почти 75% россиян испытывают сложности с адаптацией после отпуска — только 17,8% способны работать в привычном темпе уже в первый день, а четверти сотрудников требуется неделя и больше, чтобы восстановить продуктивность.