В Подмосковье суд рассмотрит дело об убийстве, совершенном более 13 лет назад

В Подмосковье суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершенном из корыстных побуждений более 13 лет назад. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по этому делу в отношении двух жителей региона. Их обвиняют в совершении преступления по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

Следствие установило, что в декабре 2011 года они вывезли 58-летнего мужчину из Москвы в лесной массив в Подольск, чтобы завладеть правами на его жилье и продать его. Обвиняемые избили и задушили мужчину, после чего похитили паспорт на имя потерпевшего для последующего переоформления квартиры и ключи от нее.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.