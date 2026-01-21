В Подмосковье судебные приставы взыскали с должника более 1 млн рублей алиментов

В Подмосковье судебные приставы ГУФССП России по региону взыскали с должника алименты более чем на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В соответствии с решением суда житель должен был ежемесячно платить алименты в размере трети своих доходов. Однако, мужчина выплачивал алименты не в полном объеме. В результате образовалась задолженность.

Приставы открыли исполнительное производство. В его рамках должнику вынесли запрет на регистрационные действия с его квартирой. Также по месту его трудоустройства было направлено постановление об обращении взыскания на его зарплату. В результате мужчина выплатил задолженность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области стартовал прием заявок на участие в программе соципотеки.