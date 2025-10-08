В Подмосковье свое здоровье бесплатно проверили почти 4 млн жителей

Жители Подмосковья могут бесплатно проверить свое здоровье в рамках диспансеризации или профилактического медицинского осмотра, с начала 2025 года такой возможностью воспользовались почти 3,9 млн человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярная диагностика позволяет держать под контролем свое здоровье, вовремя выявлять и лечить различные заболевания. Поэтому важно проходить обследование хотя бы раз в год», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в регионе стараются повысить удобство этого процесса. Так, диспансеризацию можно пройти и в субботу, первый этап – в фельдшерско-акушерском пункте. Кроме того, в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные комплексы.

Для прохождения осмотра в поликлинике нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Отметим, что диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

