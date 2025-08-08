В Подмосковье у экс-сотрудника Росреестра за коррупцию изъяли имущество на 70 млн рублей

Прокуратура Московской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего начальника отдела по городу Балашиха Управления Росреестра по Московской области, в результате в доход государства вернули имущество стоимостью свыше 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, в период работы он за счет незаконных доходов приобрел 26 объектов недвижимого имущества и долей в них, а также 14 премиальных транспортных средств. В суд было направлено исковое заявление об обращении имущества и эквивалента стоимости проданного имущества общей стоимостью более 70 млн рублей в доход РФ. Балашихинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что ранее мужчина был признан судом виновным в получении взяток в составе организованной группы и осужден к длительному сроку лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.