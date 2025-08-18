В Подмосковье участники СВО и их дети могут получить новую выплату онлайн

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили о возможности онлайн-оформления новой выплаты для участников СВО и их детей.

Речь идет о выплате на социальное такси. Это ежегодная выплата в размере 24 тыс. руб., получить которую могут участники СВО с инвалидностью, полученной после травмы во время боевых действий, со второй или третьей степенью ограничения способности к самостоятельному передвижению или третьей степенью ограничения способности к ориентации. Помимо этого, меру поддержки могут получить дети-инвалиды, чьи родители принимали участие или погибли на СВО.

Для получения выплаты необходимо быть гражданином России и иметь место жительства в Подмосковье. Подать заявление можно здесь.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

