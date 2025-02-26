В Подмосковье умными датчиками оборудовали более 2,2 тыс. котельных
Умные датчики установили на 2,2 тыс. котельных Подмосковья
Фото: [Министерство энергетики МО]
В Подмосковье умные датчики установили уже более чем на 2,2 тыс. котельных. О ходе работ рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
Подобные устройства позволяют следить за самыми важными параметрами источников теплоснабжения. Они фиксируют температуру и давление, а затем передают информацию в единую систему.
«Наши диспетчеры в режиме реального времени отслеживают ситуацию, что обеспечивает эффективный цифровой контроль за системой теплоснабжения и централизованное управление», - рассказал глава министерства Сергей Воропанов.
По словам министра, все котельные, оборудованные датчиками, нанесены на карту в ЦУР Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать на контроле работы по модернизации системы теплоснабжения региона.