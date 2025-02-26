В Подмосковье умными датчиками оборудовали более 2,2 тыс. котельных

В Подмосковье умные датчики установили уже более чем на 2,2 тыс. котельных. О ходе работ рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Подобные устройства позволяют следить за самыми важными параметрами источников теплоснабжения. Они фиксируют температуру и давление, а затем передают информацию в единую систему.

«Наши диспетчеры в режиме реального времени отслеживают ситуацию, что обеспечивает эффективный цифровой контроль за системой теплоснабжения и централизованное управление», - рассказал глава министерства Сергей Воропанов.

По словам министра, все котельные, оборудованные датчиками, нанесены на карту в ЦУР Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать на контроле работы по модернизации системы теплоснабжения региона.