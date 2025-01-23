В Подмосковье упростили процесс оформления на отдых в социально-оздоровительные центры, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Мы упростили процесс оформления в наши центры, теперь достаточно приложить к ридеру свою социальную карту», - рассказал глава ведомства Андрей Кирюхин.

По словам министра, в социально-оздоровительных центрах региона каждый год отдыхают свыше 6 тыс. льготников.

Всего в области работает четыре таких учреждения. Это центры «Лесная Поляна», «Сосновый бор» и «Коломенский», а также центр реабилитации «Ясенки».

Получить путевку в социальный центр можно путем подачи заявления на сайте госуслуг региона.

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